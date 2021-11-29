Александр Горшков: «ФФКР категорически против поднятия возрастного ценза. Для чего это нужно Норвегии? Лучше спросить у них»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков поделился мнением о возможном повышении возрастного ценза для спортсменов.

Ранее Норвежская ассоциация конькобежцев предложила допускать фигуристов ко взрослым соревнованиям с 17 лет у женщин и мужчин, а также с 16 лет в танцевальных дуэтах и спортивных парах.

«Мы уже неоднократно заявляли, что наша федерация категорически против поднятия возрастного ценза, и мы готовы вновь аргументировать свою позицию.

Для чего это нужно Норвегии? На это пусть отвечают те, кто это предлагает. Лучше спросить у них», – сказал Горшков.

Норвегия предложила поднять возрастной ценз в одиночном катании до 17 лет, в парах и танцах на льду – до 16