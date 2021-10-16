Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова проиграла первый турнир с января 2020 года

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Алена Косторная Майя Хромых Budapest Trophy Фигурное катание

Чемпионка мира-2021 по фигурному катанию Анна Щербакова заняла второе место на турнире Budapest Trophy в Венгрии.

Щербакова набрала 222,73 балла и уступила своей соотечественнице Майе Хромых. Короткую программу она откатала без ошибок, в произвольной – упала с четверного флипа. 

Это первое поражение Щербаковой с января 2020 года, когда на чемпионате Европы она завоевала серебро, уступив Алене Косторной

Анна Щербакова впорхнула в сезон: выиграла короткую программу, сняв пластырь с шеи, и показала огненное (да-да!) платье

Судья из Швейцарии поставила Щербаковой на Budapest Trophy в среднем на 1-2 балла меньше за компоненты, чем остальные

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