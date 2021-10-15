Budapest Trophy. Щербакова, Хромых, Самодурова выступят с произвольными программами

17 октября на турнире Budapest Trophy в Венгрии фигуристки выступят с произвольными программами.

После короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова, Майя Хромых идет на втором месте, Софья Самодурова – на 3-м.

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15:25 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Романа Кайзер (Лихтенштейн)

2. Хана Цвиянович (Хорватия)

3. Олуса Гайдосова (Чехия)

4. Анастасия Гожва (Украина)

5. Нина Пови (Великобритания)

Вторая разминка

6. Александра Филкова (Словакия)

7. Елена Комова (Великобритания)

8. Эльжбета Габрыжак (Польша)

9. Бернадетт Сигети (Венгрия)

10. Даша Грм (Словения)

Третья разминка

11. Джулия Ланг (Венгрия)

12. Кристен Спурс (Великобритания)

13. Реджина Шерман (Венгрия)

14. Ясмине Ямада (Швейцария)

15. Анита Остлунд (Швеция)

Четвертая разминка

16. Алина Урушадзе (Грузия)

17. (Азербайджан)

18. (Россия) – 17:56

19. (Россия) – 18:03

20. Анна Щербакова (Россия) – 18:09

После короткой программы

1. (Россия) – 74,76

2. Майя Хромых (Россия) – 72,82

3. Софья Самодурова (Россия) – 67,15

4. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 64,32

5. Алина Урушадзе (Грузия) – 60,32

6. Анита Остлунд (Швеция) – 56,19

7. Ясмине Ямада (Швейцария) – 55,69

8. Реджина Шерман (Венгрия) – 52,98

9. Кристен Спурс (Великобритания) – 52,13

10. Джулия Ланг (Венгрия) – 50,11

11. (Словения) – 49,73

12. Бернадетт Сигети (Венгрия) – 48,64

13. Эльжбета Габрыжак (Польша) – 48,17

14. Елена Комова (Великобритания) – 45,67

15. Александра Филкова (Словакия) – 42,50

16. Нина Пови (Великобритания) – 41,02

17. Анастасия Гожва (Украина) – 39,85

18. Олуса Гайдосова (Чехия) – 38,04

19. Хана Цвиянович (Хорватия) – 38,02

20. Романа Кайзер (Лихтенштейн) – 30,37