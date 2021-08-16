Александр Жулин: «BLM, трансгендеры и коронавирус – это звенья одной цепи. Мир сходит с ума и куда-то катится»

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин рассказал о своем отношении к трансгендерной политике в фигурном катании.

– Вы достаточно резко отреагировали на заявление Международного союза конькобежцев о допуске трансгендеров. Вас не удивляет, что фигурное катание – один из первых видов спорта, где этот вопрос подняли на уровне международной федерации?

– Меня уже, честно говоря, вообще ничего не удивляет в последнее время. Как-то совпало все это: BLM (движение Black Lives Matter – Sports.ru), трансгендеры и коронавирус. По-моему, это звенья одной цепи. Мир сходит с ума и куда-то катится.

Я не думаю, что у нас будет много трансгендеров в женском катании. Чтобы рассчитывать на высокий результат, на такой шаг должен пойти кто-то из первой пятерки у мужчин. Пока я себе такого даже представить не могу. Поэтому проблема мне кажется надуманной.

В целом моя позиция неизменна: если девочки становятся мальчиками и выступают среди мужчин, то для меня это приемлемо. А вот когда мужчины переходят в женские соревнования, то это совершенно неправильно, – сказал Жулин.

«Все случаи будут строго конфиденциальны». ISU опубликовал заявление о трансгендерной политике в фигурном катании

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