Ягудин о конфликте с Тарасовой из-за травмы перед Олимпиадой-2002: «Она: «В случае проигрыша свалите все на бедро». Я говорю: «Пошла ## ###»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал о конфликте с тренером в 2002 году.

«Мы тренируемся в Калгари, через несколько дней мне улетать на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. И отказывает нога. Говорю: «Татьяна Анатольевна, нога вновь отказала». Она: «Значит так, что вы мне тут придумываете? Мы с тобой все проверяли. У тебя все в порядке. Прекратите придумывать причины. В случае проигрыша свалите все на бедро».

Я говорю: «Пошла ## ###». Она берет и бах – подзатыльник. Рука у нее была хорошей, на ней большой перстень. Я на нее в ответ порычал и ушел.

Мы не разговаривали несколько дней. Но потом еще через два дня вылетаем в Солт-Лейк-Сити. Выступаем, выигрываем. Через полгода очередной приступ.

Мы едем к доктору. Мне впервые делают МРТ. Врач такой: «Ребят, у вас практически разрушен сустав». Стиралась какая-то прокладочка, все терлось. Мне вытягивали колено, чтобы дать ему свободу», – цитирует Ягудина Sport24 со ссылкой на эфир телеканала «Пятница».

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