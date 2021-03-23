Анна Щербакова: «В произвольной пойдем на какой-то риск, но это не должно быть то, что я совсем не выкатываю»

Российская фигуристка рассказала о том, как относится к падениям на тренировках с четверных, а также о планируемом контенте на чемпионате мира в Стокгольме.

«Я всегда на тренировках эмоциональная, как в лучшую, так и в худшую сторону. За одну тренировку это часто меняется, я могу десять раз обрадоваться или расстроиться из-за любого прыжка.

Я для себя решила, что каждый раз буду стараться сделать максимум возможного, чтобы потом не жалеть о том, что что-то не попробовала или что-то не получилось.

Падения на тренировке? Важнее то, что будет на соревнованиях. А так – я делаю все, что могу, и это самое главное.

Не знаю, буду ли рисковать – после короткой программы будет день. Будем решать и отталкиваться от моей формы. Какой-то риск будет присутствовать, но это не должно быть то, что я совсем не выкатываю. Это все равно должен быть рабочий вариант», – сказала Щербакова в интервью пресс-службе ФФКР.