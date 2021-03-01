Сергей Шахрай: «Косторная не смогла бы хорошо кататься в этом сезоне ни у одного тренера. Даже у Тутберидзе»

Серебряный призер Игр-1980 Сергей Шахрай поделился мнением о непопадании в состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«На мой взгляд, состав справедливый. Если говорить про женщин, то, конечно, жаль Алену Косторную. Прошлый сезон складывался для нее идеально: победа в Финале Гран-при, золото чемпионата Европы.

Она была главной фавориткой чемпионата мира-2020, но его отменили из-за коронавируса. Новый же сезон — просто кошмар для нее. И я говорю даже не про смену тренера. Болезнь, взросление. Думаю, что она бы не смогла хорошо кататься в этом сезоне ни у одного тренера. Даже у .

При этом произвольная программа Косторной в финале Кубка России мне очень понравилась. Ее ставила канадский хореограф , и она сделана на высоком уровне.

А вот короткая программа... Честно, она довольно слабая для чемпионки Европы. Не берусь давать советы, но на мой взгляд, Алене можно было сохранить старые программы. Когда девушка болеет, то ей тяжело разучивать что-то новое и выдать свой максимум на официальном старте», – отметил Шахрай.

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