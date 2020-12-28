Гном Гномыч повторно пройдет психологическую экспертизу на синдром Аспергера

Теги Евгений Плющенко Яна Рудковская Гном Гномыч Фигурное катание

Александр Плющенко (Гном Гномыч), сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию, повторно пройдет психологическую экспертизу на синдром Аспергера.

Экспертиза будет проведена в рамках уголовного дела, заведенного по поводу статьи в журнале «StarHit», в которой говорилось, что Гном Гномыч страдает от этого синдрома.

Плющенко-младший ранее уже проходил эту экспертизу – тогда никаких отклонений в его поведении выявлено не было.

«Двадцать третьего января состоялся допрос Яны Рудковской в рамках уголовного дела. Яна подробно рассказала о переживаниях Саши, которые он испытывал после злополучной статьи. На 29 января малышу назначена судебно-психиатрическая экспертиза. А на следующей неделе уже пройдут очные ставки, которые, думаю, помогут вывести на чистую воду заказчика той лживой статьи.

Мы с Яной Рудковской и Евгением Плющенко сделаем все, чтобы был принят закон, запрещающий публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения их родителей», – рассказал адвокат Александр Добровинский.

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