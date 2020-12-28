Гном Гномыч повторно пройдет психологическую экспертизу на синдром Аспергера

(Гном Гномыч), сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию, повторно пройдет психологическую экспертизу на синдром Аспергера.

Экспертиза будет проведена в рамках уголовного дела, заведенного по поводу статьи в журнале «StarHit», в которой говорилось, что Гном Гномыч страдает от этого синдрома.

Плющенко-младший ранее уже проходил эту экспертизу – тогда никаких отклонений в его поведении выявлено не было.

«Двадцать третьего января состоялся допрос Яны Рудковской в рамках уголовного дела. Яна подробно рассказала о переживаниях Саши, которые он испытывал после злополучной статьи. На 29 января малышу назначена судебно-психиатрическая экспертиза. А на следующей неделе уже пройдут очные ставки, которые, думаю, помогут вывести на чистую воду заказчика той лживой статьи.

Мы с и сделаем все, чтобы был принят закон, запрещающий публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения их родителей», – рассказал адвокат Александр Добровинский.