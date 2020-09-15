Плющенко о переходах Косторной и Трусовой: «Никто никого не переманивал и не перекупал, как пишут наши диванные эксперты»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал о переходах и из группы .

«Я за такой тренировочный процесс, чтобы это было в удовольствие. Чтобы после каждой тренировки спортсмены хотели прийти и сделать больше, а не так чтобы их пережать. Поэтому у меня все дети, которые приходят из других школ, никого не хочу обидеть, я разговариваю с родителями, общаюсь с детьми – им всем нравится.

Никто никого не переманивал, никто никого не перекупал, как пишут диванные наши эксперты. Невозможно переманить или перекупить спортсмена в фигурном катании, если все идеально складывается в группе, если все идеально складывается с тренером.

Мы развиваемся, «Самбо-70» и команда Тутберидзе тоже не сразу начинали, все постепенно, поэтапно, все впереди! Если обращать внимание только на негатив, то значит негативно и будешь настроен и ничего не будет получаться. Надо быть позитивнее, с радостью всегда, с настроением, с улыбкой», – сказал Плющенко.

Если Косторная рассказала правду, то понятно, почему система Тутберидзе в кризисе

Плющенко, конечно, самовлюблен и высокомерен, но он по-прежнему качает фигурку – уже как тренер