Трехкратные олимпийские чемпионы Виртью и Моир объявили о завершении карьеры

Канадские фигуристы Тесса Виртью и Скотт Моир, выступающие в танцах на льду, официально объявили о завершении спортивной карьеры.

Об этом сообщает «Олимпийский канал» в Twitter.

Виртью и Моир – трехкратные олимпийские чемпионы (дважды в личном турнире и один раз – в командном), двукратные серебряные призеры Олимпийских игр, трехкратные чемпионы мира. Выступали вместе с 1997 года.

Thank you for everything, Tessa and Scott!



Double Olympic ice dance champions @tessavirtue and @ScottMoir 🇨🇦 announce their retirement from the sport after 22 years skating together.



