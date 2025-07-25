Фехтование. Чемпионат мира-2025. Грузин Базадзе выиграл золото в сабле, Граудынь уступил в 1/8 финала, Ибрагимов выбыл в 1/32
Грузинский саблист Базадзе победил на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси.
Лучший результат среди россиян показал Павел Граудынь – он завершил борьбу на стадии 1/8 финала, уступив Арону Силадьи из Венгрии.
Камиль Ибрагимов проиграл в 1/32 финала, Дмитрий Даниленко и Анатолий Костенко – в 1/64 финала.
Чемпионат мира по фехтованию-2025
Тбилиси, Грузия
Мужчины, сабля
1. Сандро Базадзе (Грузия)
2. Жан‑Филипп Патрис (Франция)
3. Ахмед Хешам (Египет)
3. Лука Куратоли (Италия)
Расписание чемпионата мира-2025 по фехтованию в Тбилиси
Наши фехтовальщики возвращаются на ЧМ – правда, сотни их соперников против
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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