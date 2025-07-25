Фехтование. Чемпионат мира-2025. Грузин Базадзе выиграл золото в сабле, Граудынь уступил в 1/8 финала, Ибрагимов выбыл в 1/32

Грузинский саблист Базадзе победил на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси.

Лучший результат среди россиян показал Павел Граудынь – он завершил борьбу на стадии 1/8 финала, уступив Арону Силадьи из Венгрии. Камиль Ибрагимов проиграл в 1/32 финала, Дмитрий Даниленко и Анатолий Костенко – в 1/64 финала. Чемпионат мира по фехтованию-2025 Тбилиси, Грузия Мужчины, сабля 1. Сандро Базадзе (Грузия) 2. Жан‑Филипп Патрис (Франция) 3. Ахмед Хешам (Египет) 3. Лука Куратоли (Италия) Расписание чемпионата мира-2025 по фехтованию в Тбилиси Наши фехтовальщики возвращаются на ЧМ – правда, сотни их соперников против