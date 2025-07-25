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Фехтование. Чемпионат мира-2025. Грузин Базадзе выиграл золото в сабле, Граудынь уступил в 1/8 финала, Ибрагимов выбыл в 1/32

Грузинский саблист Базадзе победил на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси.

Лучший результат среди россиян показал Павел Граудынь – он завершил борьбу на стадии 1/8 финала, уступив Арону Силадьи из Венгрии. 

Камиль Ибрагимов проиграл в 1/32 финала, Дмитрий Даниленко и Анатолий Костенко – в 1/64 финала. 

Чемпионат мира по фехтованию-2025

Тбилиси, Грузия

Мужчины, сабля

1. Сандро Базадзе (Грузия) 

2. Жан‑Филипп Патрис (Франция) 

3. Ахмед Хешам (Египет) 

3. Лука Куратоли (Италия)

Расписание чемпионата мира-2025 по фехтованию в Тбилиси

Наши фехтовальщики возвращаются на ЧМ – правда, сотни их соперников против

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Дмитрий Даниленко
сабля
Анатолий Костенко
Павел Граудынь
Чемпионат мира по фехтованию
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результаты
Камиль Ибрагимов
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Сандро Базадзе
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