Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова возобновит карьеру
Фехтовальщица София Позднякова возобновит спортивную карьеру.
Об этом сообщил старший тренер женской сборной России по сабле Дмитрий Глотов.
«Соня звонила, она возвращается и планирует отобраться на Олимпийские игры. С сентября месяца она будет на сборах.
Она сказала, что находится в хорошей физической форме, потому что все это время так или иначе тренировалась», — сказал Глотов.
Поздняковой 28 лет, она является двукратной победительницей Олимпиада-2020 в Токио, двукратной чемпионкой мира по фехтованию на саблях.
В октябре прошлого года приостановила спортивную карьеру.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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