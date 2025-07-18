🥇🥉 Универсиада-2025. Фехтование. Швелидзе завоевал золото в шпаге, Гуров взял бронзу
Российский шпажист Дмитрий Швелидзе выиграл золото на Универсиаде в Германии.
В финале Швелидзе победил венгра Шому Шомоди со счетом 15:11. Еще один шпажист из России Кирилл Гуров стал бронзовым призером турнира.
Россияне выступают на Универсиаде в нейтральном статусе.
Фехтование
Эссен, Германия
Мужчины, личный турнир
Шпага
1. Дмитрий Швелидзе (Россия)
2. Шома Шомоди (Венгрия)
3. Кирилл Гуров (Россия)
3. Свен Винейс (Швейцария)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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