🥇🥉 Универсиада-2025. Фехтование. Швелидзе завоевал золото в шпаге, Гуров взял бронзу

Российский шпажист Дмитрий Швелидзе выиграл золото на Универсиаде в Германии.

В финале Швелидзе победил венгра Шому Шомоди со счетом 15:11. Еще один шпажист из России Кирилл Гуров стал бронзовым призером турнира.

Россияне выступают на Универсиаде в нейтральном статусе.

Универсиада-2025

Фехтование

Эссен, Германия

Мужчины, личный турнир

Шпага

1. Дмитрий Швелидзе (Россия)

2. Шома Шомоди (Венгрия)

3. Кирилл Гуров (Россия)

3. Свен Винейс (Швейцария)