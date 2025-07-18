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🥇🥉 Универсиада-2025. Фехтование. Швелидзе завоевал золото в шпаге, Гуров взял бронзу

Российский шпажист Дмитрий Швелидзе выиграл золото на Универсиаде в Германии.

В финале Швелидзе победил венгра Шому Шомоди со счетом 15:11. Еще один шпажист из России Кирилл Гуров стал бронзовым призером турнира.

Россияне выступают на Универсиаде в нейтральном статусе.

Универсиада-2025

Фехтование

Эссен, Германия

Мужчины, личный турнир

Шпага

1. Дмитрий Швелидзе (Россия) 

2. Шома Шомоди (Венгрия)

3. Кирилл Гуров (Россия)

3. Свен Винейс (Швейцария)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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Кирилл Гуров
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