Пловец Колесников о победе на Универсиаде: «Слышал, как трибуны кричат: «США, США!», и это подстегивало меня»

Пловец Николай Колесников рассказал, что помогло ему победить на Универсиаде.

Накануне россиянин одержал победу на дистанции 400 метров вольным стилем.

«У меня было кое-что на этот вечер. Именно поэтому я выступил лучше, потому что чувствовал себя очень уверенно. Когда мы зашли на последний круг, я почувствовал, что у меня прибавилось сил.

Это мое первое международное соревнование. На трибунах я ощущаю атмосферу международных соревнований. Я слышу, как они болеют за США и кричат: «США, США!», и это действительно подстегивало меня.

У меня нет никаких целей в плавании, потому что плавание – это мое хобби. Если ты что-то любишь, у тебя это получается лучше, чем у других. Может быть, я стану юристом», – сказал Колесников.