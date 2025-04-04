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Американскую фехтовальщицу сняли с турнира в США за отказ от поединка с трансгендером

Американскую фехтовальщицу сняли с турнир за отказ от поединка с трансгендером.

Рапиристка Стефани Тернер выступала на соревнованиях, проходящих под эгидой Федерации фехтования США. Сетка свела ее с трансгендером Редмондом Салливаном.

Тернер встала на колено и отказалась от поединка с соперником.

«Я знала, что мне нужно сделать, потому что Федерация фехтования США не прислушалась к возражениям женщин относительно политики допуска трансгендеров.

Когда я встала на колено, я посмотрела на судью и сказала: «Извините, я не могу этого сделать. Я женщина, а это мужчина, и это женский турнир. И я не буду фехтовать с этим человеком», – рассказала Тернер.

Тогда судья показал спортсменке черную карточку и отстранил от турнира.

Позже в Федерации фехтования США объяснили, что Стефани дисквалифицировали за отказ от поединка, что запрещено правилами, а не за ее личную позицию.

Трамп подпишет указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в США

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: The New York Post
logoсборная США жен
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