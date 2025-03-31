Биатлонисты Сидоров и Тулатин получили предупреждение из-за стычки на чемпионате России
30 марта в Ханты-Мансийске проходил масс-старт. Между белорусом Иваном Тулатиным и россиянином Евгением Сидоровым, занявшими 8-е и 9-е места соответственно, возникла перепалка после финиша. Спортсменов разнимали другие участники гонки.
«Все закончилось нормально. Конфликт мы пресекли. Потом собрали его участников, переговорили с ними. Они пожали друг другу руки, и инцидент был исчерпан. Они получили предупреждения. Если еще раз подобное поведение повторится, то уже будут введены санкции в виде дисквалификации», – заявил технический делегат чемпионата России Виктор Васильев, чьи слова приводит «РБ Спорт».
«Мы передадим свой опыт следующей судейской бригаде, которая будет работать в Мурманске, чтобы они наблюдали за этими спортсменами», – цитирует технического делегата «Матч ТВ».
С 4 по 6 апреля в Мурманске пройдет финал Кубка Содружества.
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