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Биатлонисты Сидоров и Тулатин получили предупреждение из-за стычки на чемпионате России

Два биатлониста получили предупреждение из-за стычки на чемпионате России.

30 марта в Ханты-Мансийске проходил масс-старт. Между белорусом Иваном Тулатиным и россиянином Евгением Сидоровым, занявшими 8-е и 9-е места соответственно, возникла перепалка после финиша. Спортсменов разнимали другие участники гонки.

«Все закончилось нормально. Конфликт мы пресекли. Потом собрали его участников, переговорили с ними. Они пожали друг другу руки, и инцидент был исчерпан. Они получили предупреждения. Если еще раз подобное поведение повторится, то уже будут введены санкции в виде дисквалификации», – заявил технический делегат чемпионата России Виктор Васильев, чьи слова приводит «РБ Спорт».

«Мы передадим свой опыт следующей судейской бригаде, которая будет работать в Мурманске, чтобы они наблюдали за этими спортсменами», – цитирует технического делегата «Матч ТВ».

С 4 по 6 апреля в Мурманске пройдет финал Кубка Содружества.

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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РБ Спорт
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Иван Тулатин
сборная Беларуси
Евгений Сидоров
чемпионат России
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