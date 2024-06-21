Мамедов о том, что Кривицкая отказалась жать руку Гучмазовой: «Не права международная федерация, которая этот бардак допустила»

Ильгар Мамедов высказался о конфликте между украинской и грузинской шпажистками.

На чемпионате Европы по фехтованию в Базеле украинка после поединка отказалась пожимать руку грузинке Майе Гучмазовой. Обе спортсменки родились в России.

«Правила работали десятилетиями, а тут сделали какое‑то негласное исключение не пожимать руку. У нас поединки заканчиваются не после итогового счета на табло, а после пожатия руки. Это было прописано, и все выполняли.

Правила должны быть одинаковыми для всех. Не должно быть такого, что этим она пожимает руки, а тем нет.

В этой ситуации не права международная федерация, которая этот бардак и допустила», – сказал глава .

Такое время: украинка отказалась жать руку грузинке. Обе родились в России