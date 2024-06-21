Мамедов о том, что Кривицкая отказалась жать руку Гучмазовой: «Не права международная федерация, которая этот бардак допустила»

Теги шпага чемпионат Европы Ильгар Мамедов сборная Украины жен FIE Елена Кривицкая Федерация фехтования России Матч ТВ сборная Грузии Майя Гучмазова Фехтование

Ильгар Мамедов высказался о конфликте между украинской и грузинской шпажистками.

На чемпионате Европы по фехтованию в Базеле украинка Елена Кривицкая после поединка отказалась пожимать руку грузинке Майе Гучмазовой. Обе спортсменки родились в России.

«Правила работали десятилетиями, а тут сделали какое‑то негласное исключение не пожимать руку. У нас поединки заканчиваются не после итогового счета на табло, а после пожатия руки. Это было прописано, и все выполняли.

Правила должны быть одинаковыми для всех. Не должно быть такого, что этим она пожимает руки, а тем нет.

В этой ситуации не права международная федерация, которая этот бардак и допустила», – сказал глава Федерации фехтования России.

Такое время: украинка отказалась жать руку грузинке. Обе родились в России

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5 комментариев
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Если на поединок согласилась, то надо соперника уважать в любом случае. Иначе просто откажись и не выступай, если такая каша в голове.
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Это самая нелепая ситуация года
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Ответ shooher
Если на поединок согласилась, то надо соперника уважать в любом случае. Иначе просто откажись и не выступай, если такая каша в голове.
Безусловно Федерация не права. Правила должны быть едины для всех. Не должно быть исключений. Иначе получается ,что все равны, но Украины,США,Израиль и прочие страны, которые в состоянии войны ,всех равнее.
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