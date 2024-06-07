Колобков о словах Винер про «команду бомжей» на Олимпиаде: «Это ее мнение, но у нее никто не спрашивает»

Теги Ирина Винер Павел Колобков Париж-2024 Фехтование

Павел Колобков не считает предателями россиян, которые поедут на Олимпиаду.

Российские спортсмены получили 49 лицензий в семи видах спорта для участия в Олимпиаде-2024 в Париже. Они смогут выступить там как индивидуальные нейтральные атлеты.

– Я слышал мнение, что те, кто едут на Олимпиаду, – предатели. Но я просто не очень понимаю, кто это говорит.

– Ирина Винер назвала их бомжами.

– Это мнение Винер. Но у нее просто никто не спрашивает на самом деле. Она говорит, что не поедем, но вопрос не в ней. Это вопрос индивидуально спортсменам.

Я прочитал, что уже отобрались 47 человек. Понятно, что сборная олимпийского комитета участия не будет принимать, надо смотреть фактически и юридически на этот вопрос.

А больше мнений я слышал от разных людей, выступающих по телевидению, но это личное мнение. Я бы его не обсуждал. У меня такой позиции нет, я никого предателями точно не считаю.

Решение спортсменов буду уважать. Если они примут участие, буду болеть за наших ребят. Не примут – тоже поддержу и буду уважать, – сказал олимпийский чемпион, экс-министр спорта России.

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше

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