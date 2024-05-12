Мамедов о профессиональной лиге по фехтованию: «Этот формат мы снимем и подадим букмекерам, будет интересно»

Ильгар Мамедов рассказал о формате профессиональной лиги по фехтованию.

«Мы видоизменили формат, поменяли дистанцию, спортсмены будут стоять не за линией начала, это где-то 4 метра между спортсменами, а внутри этих линий, чтобы короче дистанция была.

Эти линии начала станут линиями конца, если вышел за них, то уже штрафной укол, тогда возникает вариант быстрого фехтования. Естественно, он будет, скорее всего, не на 15 уколов, а как в настольном теннисе – до трех побед, три боя на пять уколов.

Я думаю, что этот формат мы снимем и подадим букмекерам, потому что там все будет понятно для широкой публики, все будет скоротечно, тогда будет интересно.

На «Чкалов-Арене» проводим сейчас этот формат, хотя понятно, что шпага всем более понятна для понимания, куда хочешь коли. Это, конечно, не олимпийский вид, но очень смотрибельный, понятный для всех», – сказал глава Федерации фехтования России.

В настоящее время сильнейшие российские фехтовальщики не могут участвовать в соревнованиях за рубежом даже в нейтральном статусе, так как международная федерация запретила выступать спортсменам, представляющим ЦСКА и «Динамо».