Поздняков о теракте в «Крокусе»: «Мы видим отсутствие какой-либо реакции МОК. Нейтральный статус у него теперь и в отношении человеческих жизней»

Станислав Поздняков указал на отсутствие реакции МОК на теракт в «Крокусе».

22 марта преступники устроили стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске – в здании также возник пожар. По последним данным, погибли 133 человека, пострадали 152.

«Страшная трагедия для всей нашей страны, счет убитых и раненых идет на сотни в результате варварского теракта в Москве.

Хочу еще раз выразить соболезнования семьям погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. А также поблагодарить спасателей и врачей, которые боролись и борются за жизни людей, а также всех, кто искренне сопереживает России в большом горе.

Многие государства и их лидеры выразили нам свою поддержку и осудили терроризм, люди во всем мире несут цветы к мемориалам памяти и скорби. Равнодушных нет. Почти.

Потому что на общем фоне мы видим, к сожалению, отсутствие вообще какой-либо реакции со стороны главной олимпийской организации мира. Нейтральный статус у МОК (Международного олимпийского комитета) теперь и в отношении человеческих жизней. По национальному признаку. Печально», – написал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.