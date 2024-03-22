Олимпийский комитет России выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

ОКР выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

В пятницу вечером неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. По предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали.

«Олимпийский комитет России (ОКР) выражает глубокие соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли в результате ужасающей трагедии в «Крокус Сити Холле».

Желаем сил и скорейшего выздоровления пострадавшим, за чьи жизни сейчас борются врачи», – говорится в сообщении ОКР.