Журова о фехтовальщиках, уехавших в США: «МОК может допустить их, только нарушив свои правила. Вижу один легальный вариант: допустят как беженцев, нейтральную команду»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России НОК США Париж-2024 Фехтование

Светлана Журова назвала вариант, при котором уехавшие в США фехтовальщики.

Сообщалось, что фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей Бида и его жена Виолетта намерены получить американское гражданство, чтобы представлять США на Олимпиаде-2024 в Париже.

«МОК (Международный олимпийский комитет) может допустить российских фехтовальщиков до соревнований, только нарушив свои же правила.

Вижу только один легальный вариант: если сбежавших фехтовальщиков допустят как беженцев, нейтральную команду, не имеющую возможность выступать за свои страны. Но я не знаю, что они еще должны сказать против России, чтобы им дали такую возможность.

Но тут есть еще момент: если их допустят по каким-то соображениям в составе сборной США, то другие спортсмены не возмутятся? Так взять и без отбора кого-то отправить?» – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?

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1 комментарий
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А Журовой какое до них дело?
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