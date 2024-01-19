Журова о фехтовальщиках, уехавших в США: «МОК может допустить их, только нарушив свои правила. Вижу один легальный вариант: допустят как беженцев, нейтральную команду»

Светлана Журова назвала вариант, при котором уехавшие в США фехтовальщики.

Сообщалось, что фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей Бида и его жена Виолетта намерены получить американское гражданство, чтобы представлять США на Олимпиаде-2024 в Париже.

«МОК (Международный олимпийский комитет) может допустить российских фехтовальщиков до соревнований, только нарушив свои же правила.

Вижу только один легальный вариант: если сбежавших фехтовальщиков допустят как беженцев, нейтральную команду, не имеющую возможность выступать за свои страны. Но я не знаю, что они еще должны сказать против России, чтобы им дали такую возможность.

Но тут есть еще момент: если их допустят по каким-то соображениям в составе сборной США, то другие спортсмены не возмутятся? Так взять и без отбора кого-то отправить?» – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?