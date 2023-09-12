Колобков о нейтральном статусе: «Для многих спортсменов участие в Олимпиаде – мечта, и никто не собирается их ее лишать»

Теги Олимпийская сборная России Павел Колобков Париж-2024 Фехтование

Павел Колобков высказался о возможном участии россиян в ОИ в нейтральном статусе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение о том, участвовать ли в Олимпиаде, должно быть за самими спортсменами.

«Очевидно, что отбор на Олимпийские игры будет крайне ограничен, хотя во многих видах спорта сейчас наши спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Конечно, это нарушение прав и спортсменов, и федераций, но я считаю, что здесь стоит внимательно смотреть на интересы спортсменов, которые с детства готовились к крупным международным турнирам.

Для многих участие в чемпионатах мира и на Олимпиаде – мечта, и никто не собирается их ее лишать.

Безусловно, все спортсмены, которые отберутся на эти соревнования, будут представлять Россию, может быть это не будет официально написано на сайте Международного олимпийского комитета, но все прекрасно понимают, из какой они страны. Так что решение правильное.

Конечно, провокации не исключены. Но опыт с [украинской фехтовальщицей] Ольгой Харлан будет учтен международными спортивными федерациями, чтобы в будущем избежать похожего», – сказал экс-министр спорта России.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲

«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?

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6 комментариев

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Olga.t
Колобков плавно сдаёт назад после вчерашних слов Пескова.
Важно, чтобы главное лицо теперь не заявило,
что усатый пресс-секретарь "несёт пургу, кто ему это поручил? "
+6
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Viks
Для многих участие в чемпионатах мира и на Олимпиаде – мечта, и никто не собирается их ее лишать. --- Не для многих, а для всех. И второе, запретов быть не должно, но и финансирования нейтралов тоже.
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Spinne
Никто? А чем гандболистки - олимпийские чемпионки и серебряные призёры двух последних игр , волейболисты- хуже тех, кому "великодушно" позволят бороться бороться за 20-50-е места в отдельных индивидуальных видах спорта?
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Ебздрогыч
Нейтральный статус колобков...
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naPmu3aH
Дана отмашка: путь открыт;
И ты не думая идешь.
Дорога под ноги бежит,
А ты все ждешь пока живешь:
Может когда-нибудь
Найдется лучший путь,
И время - не беда.
Ну, а пока ты жив -
Перед тобой лежит
Дорога в никуда

(с) Анатолий Крупнов [гр."Черный Обелиск"]
извините, навеяло...
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Grads
А почему народ должен оплачивать их мечту? Пусть платят из своего кармана и едут выступать без флага и гимна.
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