Колобков о нейтральном статусе: «Для многих спортсменов участие в Олимпиаде – мечта, и никто не собирается их ее лишать»

Павел Колобков высказался о возможном участии россиян в ОИ в нейтральном статусе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение о том, участвовать ли в Олимпиаде, должно быть за самими спортсменами.

«Очевидно, что отбор на Олимпийские игры будет крайне ограничен, хотя во многих видах спорта сейчас наши спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Конечно, это нарушение прав и спортсменов, и федераций, но я считаю, что здесь стоит внимательно смотреть на интересы спортсменов, которые с детства готовились к крупным международным турнирам.

Для многих участие в чемпионатах мира и на Олимпиаде – мечта, и никто не собирается их ее лишать.

Безусловно, все спортсмены, которые отберутся на эти соревнования, будут представлять Россию, может быть это не будет официально написано на сайте Международного олимпийского комитета, но все прекрасно понимают, из какой они страны. Так что решение правильное.

Конечно, провокации не исключены. Но опыт с [украинской фехтовальщицей] Ольгой Харлан будет учтен международными спортивными федерациями, чтобы в будущем избежать похожего», – сказал экс-министр спорта России.

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«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?