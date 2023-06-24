Колобков о работе на посту министра спорта: «Мы отлично провели ЧМ по футболу и Универсиаду в Красноярске, большое количество чемпионатов мира и Европы»

Павел Колобков рассказал о своей работе на посту министра спорта России.

Колобков возглавлял Минспорт с октября 2016-го по январь 2020-го.

– Что из сделанного за пять лет во главе спорта могли бы назвать поводом для гордости?

– Не за 5 лет, а за три года, до этого я шесть лет был замминистра. Мы отлично провели чемпионат мира по футболу и Универсиаду в Красноярске, большое количество чемпионатов мира и Европы. Счастлив, что был к этому причастен. Подготовка к соревнованиям была очень сложной, но интересной, а их наследие еще долго будет влиять на спорт и жизнь наших людей.

Кроме того, за эти годы мы завершили реформирование системы спортивной подготовки, результаты которого должны увидеть в ближайшее время. Расширили привлечение средств в развитие спорта, в том числе частных инвестиций. За пару лет количество партнеров выросло в несколько раз, и этот процесс нужно продолжать. Развитие профессионального и массового спорта – задача не только государства, одним из эффективных механизмов являются частные инициативы и финансирование.

По поручению президента, совместно с партнерами из двух других министерств, мы утвердили программу развития школьного и студенческого спорта, которую необходимо реализовать в ближайшее время. Конечно, период был очень сложным в связи с известным допинговым скандалом. Что-то удалось сделать, что-то нет, это тема для отдельного разговора.

Однако мы реформировали нашу антидопинговую систему. За несколько месяцев до моей отставки мне и Министерству спорта, несмотря на серьезное, в том числе и политическое давление, удалось войти в состав членов Бюро конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом, а это всего 6 человек.

Был сделан большой рывок и в пропаганде спорта. Не хочу много об этом говорить, однако вся эта работа привела к росту количества людей, которые занимаются большим и массовым спортом. Таковы объективные показатели, они проверялись различными способами.

При этом одна из основных проблем уходит корнями в 90-е, когда была написана Конституция Российской Федерации. Согласно основному закону, государство гарантирует гражданам (а значит, и финансирует) определенный уровень образования и здравоохранения. В спорте же государство содействует удовлетворению потребностей. И это – две большие разницы. Спорт и физическую культуру необходимо развивать точно так же, как образование, здравоохранение и культуру, – сказал .