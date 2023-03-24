Более 50 канадских фехтовальщиков призвали расследовать случаи жестокого обращения со спортсменами

Теги происшествия сборная Канады сборная Канады жен Фехтование

Канадские фехтовальщики призвали расследовать случаи жестокого обращения к спортсменам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правозащитную группу Fencing for Change Canada, представляющую интересы более 50 бывших и действующих фехтовальщиков Канады.

«К сожалению, нас объединил общий опыт жестокого обращения, пренебрежения и дискриминации.

За последние 20 лет мы сталкивались с различными формами эмоционального, физического, сексуального насилия и неправомерных действий», – говорится в письме правозащитной группы в адрес министра спорта Канады Паскаль Сент-Онж.

Спортсмены утверждают, что к нарушениям причастны в том числе тренеры сборной Канады, а пострадавшими часто были несовершеннолетние. При этом случаи жестокого обращения были зафиксированы на мероприятиях, спонсируемых Канадской федерацией фехтования, а также на национальных и международных соревнованиях.

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