Софья Великая: «Раз «Катюшу» отклонили, будем искать другой вариант»

Олимпийская чемпионка по фехтованию и председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая прокомментировала запрет на использовании «Катюши» в качестве гимна сборной России на Олимпийских играх.

«Катюша» – очень патриотичная песня, известная всему миру, поэтому и был предложен этот вариант. Чтобы когда российский спортсмен выступал, то об этом знали бы все страны. Раз отклонили, то будем искать другой вариант.

Можно было бы и голосование провести, но у нас очень большая страна и много спортсменов. В других странах такое бы было возможно быстро совершить, но у нас это займет достаточно длительное время.

Еще нужно разобраться, по каким критериям отбирать: чтобы мир знал или более современную, молодежную. Или патриотичную», – рассказала Великая.