Призер ОИ-2024 в скейтборде Райсса Леал выразила протест против правила Игр, запрещающего демонстрировать религиозные жесты
Бразильская скейтбордистка Райсса Леал обозначила на Олимпиаде свою принадлежность к христианству.
16-летняя спортсменка завоевала бронзу в стрите. После этого Леал сказала на языке жестов в камеру: «Иисус есть путь, истина и жизнь».
Таким образом она выразила протест против правила Олимпиады, запрещающего демонстрировать религиозные жесты и символы.
Статья 50 Олимпийской хартии гласит: «На олимпийских площадках, объектах и в других зонах запрещаются любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера».
Ранее церемония открытия Олимпийских игр в Париже подверглась жесткой критике, в частности, из-за сцены Тайной вечери в исполнении дрэг-квин. Организаторов обвинили в оскорблении чувств верующих.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
Ахха)))) видели, знаем
Футболисты и мусульмане, и христиане в каждом матче прибегают к таким жестам !