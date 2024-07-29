Призер ОИ-2024 в скейтборде Райсса Леал выразила протест против правила Игр, запрещающего демонстрировать религиозные жесты

Теги скейтборд Олимпиада-2024 религия Райсса Леал Экстрим

Бразильская скейтбордистка Райсса Леал обозначила на Олимпиаде свою принадлежность к христианству.

16-летняя спортсменка завоевала бронзу в стрите. После этого Леал сказала на языке жестов в камеру: «Иисус есть путь, истина и жизнь».

Таким образом она выразила протест против правила Олимпиады, запрещающего демонстрировать религиозные жесты и символы.

Статья 50 Олимпийской хартии гласит: «На олимпийских площадках, объектах и в других зонах запрещаются любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера».

Ранее церемония открытия Олимпийских игр в Париже подверглась жесткой критике, в частности, из-за сцены Тайной вечери в исполнении дрэг-квин. Организаторов обвинили в оскорблении чувств верующих. 

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Статья 50 Олимпийской хартии гласит: «На олимпийских площадках, объектах и в других зонах запрещаются любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера». --- Эпизод с "Тайной Вечерей" и был пропагандой политики толерастии.
+33
-8
+25
"Статья 50 Олимпийской хартии гласит: «На олимпийских площадках, объектах и в других зонах запрещаются любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера»."
Ахха)))) видели, знаем
+14
-3
+11
Христиане не откажутся от Иисуса. Браво!
+17
-11
+6
Невыполнимое требование !
Футболисты и мусульмане, и христиане в каждом матче прибегают к таким жестам !
+5
-1
+4
Хренова гора людей крестится перед выходом на поле, как дела?
+4
0
+4
Ответ aslvowk@mail.ru
Христиане не откажутся от Иисуса. Браво!
ахахах. сказки народов мира
+18
-14
+4
Ответ Shadoweek
Комментарий удален пользователем
...но ты её не читал, только методичку.
+4
0
+4
Ответ Viks
Статья 50 Олимпийской хартии гласит: «На олимпийских площадках, объектах и в других зонах запрещаются любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера». --- Эпизод с "Тайной Вечерей" и был пропагандой политики толерастии.
Видимо, это другое😅
+7
-4
+3
Ага, а садомитов на открытии показывать можно?
0
0
0
Veronica Leal не её родственница?
0
0
0
Ответ Viks
Статья 50 Олимпийской хартии гласит: «На олимпийских площадках, объектах и в других зонах запрещаются любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера». --- Эпизод с "Тайной Вечерей" и был пропагандой политики толерастии.
Комментарий удален пользователем
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий