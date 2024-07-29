Призер ОИ-2024 в скейтборде Райсса Леал выразила протест против правила Игр, запрещающего демонстрировать религиозные жесты

Бразильская скейтбордистка Райсса Леал обозначила на Олимпиаде свою принадлежность к христианству.

16-летняя спортсменка завоевала бронзу в стрите. После этого Леал сказала на языке жестов в камеру: «Иисус есть путь, истина и жизнь».

Таким образом она выразила протест против правила Олимпиады, запрещающего демонстрировать религиозные жесты и символы.

Статья 50 Олимпийской хартии гласит: «На олимпийских площадках, объектах и в других зонах запрещаются любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера».

Ранее церемония открытия Олимпийских игр в Париже подверглась жесткой критике, в частности, из-за сцены Тайной вечери в исполнении дрэг-квин. Организаторов обвинили в оскорблении чувств верующих.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады