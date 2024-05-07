Российский атлет Денис Вовк смог вручную сдвинуть поезд «Сапсан» весом 650 тонн

Теги рекорды Денис Вовк Экстрим

Атлет-экстремал Денис Вовк вручную сдвинул поезд «Сапсан» весом 650 тонн.

С первой попытки он переместил поезд примерно на полметра, а со второй – на 1,48 м за 37 секунд. 

Действие было совершено в честь 15-летия запуска высокоскоростного поезда «Сапсан» по маршруту Москва – Санкт-Петербург. 

Вовк – один из сильнейших людей России в дисциплине «Силовой экстрим» в категории до 90 кг, обладатель двух мировых рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. 

Как сообщает «Фонтанка», на день ВМФ спортсмен пообещал сдвинуть подводную лодку.

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