Спортсмен из Красноярска Михаил Морозенко погиб во время горного забега на 100 км в Домбае. Он сорвался с ледника

Участник забега Trail Running Energy в Домбае погиб при прохождении дистанции.

38-летний Михаил Морозенко из Красноярска сорвался с ледника во время забега на 100 км.

«Морозенко приехал на гонку с сестрой и дочерью. Достаточно опытный спортсмен. Заявился на большую дистанцию – 100 км. Примерно на 12-м километре пути, немного дальше перевала Алибек, Миша сорвался со снежника и очень быстро покатился вниз.

Пытался зарубиться палкой, но поверхность после морозной ночи была сильно твердая (если бы он выжил, это было бы чудо, но, к сожалению, его не произошло). Миша был бойцом со стальным характером и в момент падения сделал все от него зависящее, чтобы уцелеть», – написала в соцсети участница соревнований Татьяна Черушева.

«Что-то конкретное я могу сказать только после того, как получим от следователей все документы. Я только сейчас вылетаю. Он поскользнулся на леднике и покатился вниз. Тело уже спустили. Михаила похоронят в Анапе», – рассказала вдова спортсмена Екатерина.

Соревнования были приостановлены. 16 июня спасатели смогли эвакуировать тело погибшего спортсмена, сообщает «Российская газета».