Бронзу сборной России на чемпионате мира по скайраннингу аннулировали из-за рекомендаций МОК

Бронзу сборной России на ЧМ по скайраннингу аннулировали из-за рекомендаций МОК.

Об этом сообщает Федерация альпинизма России (ФАР).

«Результат команды сборной России на зимнем чемпионате мира по скайраннингу-2024 аннулирован.

Международная федерация скайраннинга (ISF) уведомила Федерацию альпинизма России о том, что, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о недопущении участия в международных соревнованиях команд спортсменов из России и Белоруссии, правление ISF приняло решение об исключении результатов общекомандного зачета сборной России, показанных на зимнем чемпионате мира по скайраннингу-2024.

Таким образом, бронзовая награда присвоена команде Испании. Однако спортсмены из России могут принимать участие в соревнованиях по скайраннингу под эгидой ISF в качестве нейтральных спортсменов, таким образом, индивидуальные результаты российских спортсменов остались без изменений», – сообщили в ФАР.

Турнир проходил с 6 по 10 марта в Италии.