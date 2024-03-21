Бронзу сборной России на чемпионате мира по скайраннингу аннулировали из-за рекомендаций МОК

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Бронзу сборной России на ЧМ по скайраннингу аннулировали из-за рекомендаций МОК.

Об этом сообщает Федерация альпинизма России (ФАР).

«Результат команды сборной России на зимнем чемпионате мира по скайраннингу-2024 аннулирован.

Международная федерация скайраннинга (ISF) уведомила Федерацию альпинизма России о том, что, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о недопущении участия в международных соревнованиях команд спортсменов из России и Белоруссии, правление ISF приняло решение об исключении результатов общекомандного зачета сборной России, показанных на зимнем чемпионате мира по скайраннингу-2024.

Таким образом, бронзовая награда присвоена команде Испании. Однако спортсмены из России могут принимать участие в соревнованиях по скайраннингу под эгидой ISF в качестве нейтральных спортсменов, таким образом, индивидуальные результаты российских спортсменов остались без изменений», – сообщили в ФАР.

Турнир проходил с 6 по 10 марта в Италии.

23 комментария
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МОК - международное общество козлов..
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А теперь езжайте на Олимпиаду, нейтралы.
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Кто-то ещё хочет на олимпиаду? А ведь снять могут и в день старта. Элементарно устроить провокацию. Взломать страницу в соцсетях и что-нибудь выложить. Пока будут идти разборки, соревнования закончатся. И много чего ещё можно придумать
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Цирк
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Вот это пример того что может происходить на олимпиаде и любых турнирах под эгидой мок. Результаты аннулируют задним числом по неспортивным причинам, просто потому что "спортсмен не такой" или "команда не такая".
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Ответ Андрей Балабаев
Кто-то ещё хочет на олимпиаду? А ведь снять могут и в день старта. Элементарно устроить провокацию. Взломать страницу в соцсетях и что-нибудь выложить. Пока будут идти разборки, соревнования закончатся. И много чего ещё можно придумать
Точно, а ещё по анонимному доносу, и задним числом. И не только в день старта, а прямо со стартовой позиции на стадионе могут снять.
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очень-очень демократично и по-спортивному
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Вот вам и весь олимпизм МОК - любую медаль могут забрать абсолютно в любое время просто по рекомендации табаки Баха... Добро пожаловать в Париж!
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О, уже задним числом результаты обнуляют/обновляют. Ждем пересмотра результатов всех олимпиад и соревнований за всю историю.
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Ответ Atsuktuvas
Комментарий удален модератором
Будни организаций лицемеров.
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Ну это уже совсем за гранью разумного. Если команда допущена, заняла призовое место, то согласно регламента должна получить медали. При чем здесь рекомендации МОК? Организаторы соревнований позорники.
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Никакой политики
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Т.е. чиновники решили прикрыть себе попу и задним числом дисквалифицировали команду? Это как раз тот случай, когда нужно доказывать, что они, мягко скажем, ошиблись и облажались. Если уж допустили.
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Свинство высшей категории.
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Ну теперь точно победа сил добра неизбежна, без медалей -то.
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Вот и получайте, кто там хочет ехать на ОИ?
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
индивидуальные награды оставили, это главное.
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Казалось бы, что ещё может придумать МОК, какую пакость? Ну вот и дождались, уже по факту проведённых соревнований, куда допустили спортсменов из России, этих спортсменов лишили наград. Думаю и с пловцами могут так поступить, после соревнований в Боснии и Герцеговине. А там, как сказал Сальников, российские спортсмены выступят под своим флагом.
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Ответ NRNG
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Просчитались? Но где?
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Ответ Melnikov1968
Ну это уже совсем за гранью разумного. Если команда допущена, заняла призовое место, то согласно регламента должна получить медали. При чем здесь рекомендации МОК? Организаторы соревнований позорники.
Да все они, руководители международных спортивных федераций, организаций, союзов, миром мазаны.
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Ответ Вадим flanec
Да все они, руководители международных спортивных федераций, организаций, союзов, миром мазаны.
Не допускайте тогда. А здесь, парни бежали, страдали терпели, забежал на тумбочку, а здесь на тебе:рекомендации МОК. Получается, что регламент соревнований это бумажка, с которой можно в туалет сходить. Организаторы старта настоящие подлецы.
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