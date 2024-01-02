Победитель Спартакиады по серфингу Авдеев не попал в сборную на 2024 год: он пропустил чемпионат России из-за международных стартов

Победитель Спартакиады-2022 в серфинге Никита Авдеев не включен в сборную России.

« страны формируется ежегодно на основании приказа Минспорта России, в соответствии с которым все кандидаты должны выполнить определенные требования.

Четкий критерий – занять лидирующие позиции на чемпионате России, чемпионате мира, чемпионате Европы. Все прописано в приказе.

Поскольку Никита не принимал участия во всероссийских соревнованиях в 2023 году, мы совершенно никак не могли его включить в списки сейчас.

Что касается международных соревнований, в которых Никита принимал участие в 2023 году, то они по российским правилам не являются официальными спортивными соревнованиями, поскольку не включены в Единый календарный план Минспорта России», – сказала вице-президент Российской федерации серфинга Виктория Прошкина.

«В 2023 году я был вынужден пропустить чемпионат России по причине того, что выступал на международных соревнованиях, и поэтому меня не включили в состав сборной. Но я не менял гражданство и до сих пор выступаю за Россию на турнирах за рубежом. Очень надеюсь, что снова буду в сборной.

К сожалению, чемпионат России совпал по датам с международными соревнованиями. Мне кажется, что было вполне логично выбрать более сложные старты для выступления», – отметил Авдеев.