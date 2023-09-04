Российские скейтбордисты не выступят на Олимпийских играх в Париже

Российские скейтбордисты не смогут попасть на Олимпиаду-2024.

Об этом сообщил президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

«У нас нет никаких шансов попасть на Олимпийские игры. Личный контакт с международной федерацией у нас очень хороший, он всегда таким был, мой статус посла международной федерации в странах СНГ сохранен.

В то же время даже на большие федерации оказывается огромное давление, что говорить о скейтбординге. Мы остаемся в статусе недопущенных, но, может, соревнования, которые мы проводим внутри страны, такие как Grand Skate Tour, в культурным плане для нас более важны, чем Олимпиада.

Сейчас мы работаем с комитетами всех крупнейших соревнований в России. Скейтбодинг будет представлен на Играх дружбы, Играх стран БРИКС и даже на «Играх будущего», – сказал Вдовин.

Олимпийские игры в пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.