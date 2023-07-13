Международная федерация бодибилдинга допустила россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой

Международная федерация бодибилдинга и фитнеса допустит россиян и белорусов к турнирам.

«Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в чемпионатах мира и континентов IFBB индивидуально под флагом организации.

В отношении мероприятий IFBB Invitational допускается участие российских и белорусских команд по приглашению оргкомитетов соревнований», – говорится на официальном сайте федерации.

Федерация бодибилдинга России ранее объявила, что в октябре команда выступит на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу в Бишкеке со своим флагом и гимном.