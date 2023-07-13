Международная федерация бодибилдинга допустила россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой
Международная федерация бодибилдинга и фитнеса допустит россиян и белорусов к турнирам.
«Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в чемпионатах мира и континентов IFBB индивидуально под флагом организации.
В отношении мероприятий IFBB Invitational допускается участие российских и белорусских команд по приглашению оргкомитетов соревнований», – говорится на официальном сайте федерации.
Федерация бодибилдинга России ранее объявила, что в октябре команда выступит на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу в Бишкеке со своим флагом и гимном.
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