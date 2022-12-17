Скейтбордист Мартинеc о возможной смене спортивного гражданства: «Моя семья происходит из России. Чувствую правильным представлять эту страну»

Российский скейтбордист Ивон Мартинеc рассказал, что не планирует менять сборную.

Мартинес родился в США, его мама – в Ленинградской области. Он представляет Россию на международных соревнованиях с 2019 года.

– Российских спортсменов сейчас не допускают до международных соревнований. Возможно, сборная России пропустит Олимпийские игры в . Какие у тебя мысли по этой ситуации?

– Я понимаю, почему это происходит.

Лично для меня это плохая ситуация, но мы ничего не можем с этим поделать. На повестке дня более серьезные темы, чем скейтбординг. Надеюсь, что все наладится, политические проблемы разрешатся, и у нас еще будет хороший конец.

Сейчас не так много соревнований проводится на международном уровне, и у нас еще есть время на восстановление в правах. Я бы хотел принимать участие во всех международных турнирах, но, если меня не допускают, то я понимаю причину.

– Ты изучал возможность сменить сборную и, может быть, начать представлять США?

– Нет, я на самом деле об этом не думал.

– Ты сильный скейтер, и многие сборные хотели бы заполучить тебя.

– Пожалуй, да. Но я не могу изменить свои корни. Моя семья происходит из России. Здесь – моя вторая семья. И я чувствую правильным представлять эту страну, – сказал Мартинес.

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