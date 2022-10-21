Иранская скалолазка Эльназ Рекаби не будет наказана за выступление без хиджаба

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Иранская спортсменка Эльназ Рекаби не будет наказана или отстранена от соревнований за то, что выступила в финале чемпионата Азии по скалолазанию без хиджаба. 

Об этом заявил глава Национального олимпийского комитета Ирана Махмуд Хосрави Вафа.

«Это небольшая проблема. Я удивлен, что об этом так много говорят. 

Я разговаривал с Рекаби и сказал, что она очень талантлива и ей следует продолжать идти по этому пути, чтобы, возможно, пройти квалификацию на Олимпиаду в Париже. Она будет полностью поддержана олимпийским комитетом Ирана», – сказал Вафа. 

Перед восхождением Рекаби собрала волосы в хвост. Согласно уголовному кодексу Ирана, женщинам, которые не носят хиджаб на публике, грозит тюремное заключение и штрафы.

Спортсменка заявила, что забыла надеть хиджаб из-за спешки, так как ее внезапно вызвали на соревнования, когда она была в раздевалке.

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