Экстремальный ледяной ультрамарафон на Байкале – первая акция проекта Adrenaline Rushians от Adrenaline Rush

Компания Adrenaline Rush запускает проект Adrenaline Rushians – серию событий, объединяющих сильных духом людей, необъятную красоту российской природы, спорт и музыку.

«Мы запустили Adrenaline Rushians, чтобы дать возможность любителям адреналина пройти ультрапроверку на прочность, максимально раскрыв свои внутреннюю энергию и потенциал», – рассказывает маркетинг-менеджер Adrenaline Rush Михаил Королев.

Первое событие состоится на озере Байкал. По его застывшим водам, в экстремальных погодных условиях, пройдет трасса многодневного ультрамарафона Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon длиной 424 километра. Старт запланирован на 1 марта в Усть-Баргузине. Состязания пройдут в уникальном кросс-дисциплинарном формате, где часть дистанции будет беговой, а часть – конькобежной. Ультрамарафон завершится в поселке Листвянка 6 марта.

Участники ультрамарафона – это спортсмены-любители, имеющие опыт преодоления больших дистанций в сложных погодных условиях, каждый из которых получил персональное приглашение от команды Adrenaline Rush. Так, среди участников Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon есть конструктор авиационных двигателей из Перми, шахтер из Кемерово и учительница русского языка и литературы из Иркутска. За плечами каждого большие спортивные состязания: чемпионат мира по приключенческим гонкам и чемпионат России по 24-часовому бегу зимой, преодоление Босфора вплавь и велосипедные марафоны по пересеченной местности.

Логическим завершением Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon станет короткометражный документальный фильм о событии, где его создатели и участники будут искать ответ на главный вопрос – кто такие Adrenaline Rushians и что значит быть ими? Премьера картины состоится в мае на специальном показе совместно с Beat Film.

В Листвянке добравшихся до финиша участников будет ждать церемония награждения.

Помимо этого любой желающий сможет испытать спортивную удачу и силу своего адреналина на полосе препятствий со снежными сугробами, крутыми склонами и практически вертикальными подъемами. Концептуально, трасса будет воссоздавать условия, с которыми спортсмены столкнутся во время прохождения ультрамарафона.

За успешное прохождение трассы можно будет получить моднейший официальный мерч Adrenaline Rushians, выпускаемый в коллаборации с модным российским брендом Sorry I’m Not. Внутри коллекции – эксклюзивная линия одежды и аксессуаров, стиль которой концептуально подчеркивает главные принципы движения Adrenaline Rushians. Все айтемы будут доступны для покупки как офлайн – во время события в Листвянке, так и онлайн – на сайте sorryimnot.com.

«Мы с нетерпением ждем старта проекта и его первого мероприятия в одном из красивейших мест России. Байкал зимой – это бескрайние изумрудные льды, облаченные в снежные мантии, преодолевать которые будет крайне непростой задачей. Мы провели большую работу по подготовке, но еще большая предстоит спортсменам. Adrenaline Rushians призван объединить вместе людей, влюбленных в спорт. Мы желаем им удачи и ждем всех желающих посмотреть на это, по-настоящему уникальное событие», – комментирует проект Adrenaline Rushians Виктория Устенко – маркетинг-директор Adrenaline Rush.

Сайт проекта: https://adrenalinerush.ru/rushians/

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