Велогонщица Валгонен сломала ключицу и получила сотрясение мозга в результате падения на чемпионате мира

Велогонщица Валерия Валгонен сломала ключицу и получила сотрясение мозга на ЧМ.

В Сантьяго (Чили) проходит чемпионат мира по велотреку. Россиянка Валгонен упала во время гонки на выбывание, когда одна из соперниц задела колесо ее велосипеда. Спортсменка не смогла закончить заезд, ее унесли с трека на носилках.

«К сожалению, гонки заканчиваю. Перелом ключицы и сотрясение мозга. Не передать словами, насколько мне обидно так покидать первый чемпионат мира, пропуская свои любимые виды», – написала Валгонен.

Еще один россиянин Никита Кирильцев упал в полуфинале кейрина, его увезли в больницу. Главный тренер сборной России Андрей Кубеев сообщил, что спортсмен не получил серьезных повреждений.

«Компьютерная томография не выявила ничего серьезного», – передает слова Кубеева «Матч ТВ» .

Также о состоянии спортсмена рассказал его отец и тренер Владимир Кирильцев.

«С Никитой все хорошо. Переломов нет, головой очень сильно приложился, каска от удара развалилась. Есть сотрясение, ушибы мягких тканей, ободрался. Еще в больнице, но скоро отпустят уже», – цитирует Владимира Кирильцева ТАСС .