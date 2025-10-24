Велогонщица Валгонен сломала ключицу и получила сотрясение мозга в результате падения на чемпионате мира
В Сантьяго (Чили) проходит чемпионат мира по велотреку. Россиянка Валгонен упала во время гонки на выбывание, когда одна из соперниц задела колесо ее велосипеда. Спортсменка не смогла закончить заезд, ее унесли с трека на носилках.
«К сожалению, гонки заканчиваю. Перелом ключицы и сотрясение мозга. Не передать словами, насколько мне обидно так покидать первый чемпионат мира, пропуская свои любимые виды», – написала Валгонен.
Еще один россиянин Никита Кирильцев упал в полуфинале кейрина, его увезли в больницу. Главный тренер сборной России Андрей Кубеев сообщил, что спортсмен не получил серьезных повреждений.
«Компьютерная томография не выявила ничего серьезного», – передает слова Кубеева «Матч ТВ».
Также о состоянии спортсмена рассказал его отец и тренер Владимир Кирильцев.
«С Никитой все хорошо. Переломов нет, головой очень сильно приложился, каска от удара развалилась. Есть сотрясение, ушибы мягких тканей, ободрался. Еще в больнице, но скоро отпустят уже», – цитирует Владимира Кирильцева ТАСС.