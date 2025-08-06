Заслуженный тренер России по велоспорту Валентин Любовицкий умер на 87-м году жизни

Ушел из жизни заслуженный тренер России по велоспорту Валентин Любовицкий.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР ). Тренеру было 86 лет.

«За время работы Валентин Андреевич подготовил ряд спортсменов – победителей и призеров всероссийских и международных соревнований. Первый тренер неоднократных чемпионов России, неоднократных победителей и призеров чемпионатов и первенств мира, Европы, участников Олимпийских игр Дарьи Шмелевой и Михаила Яковлева .

Валентин Андреевич внес значимый вклад в развитие велосипедного спорта в России и городе Москве, пользовался у коллег и спортсменов заслуженным уважением и авторитетом.

Светлая память о Валентине Андреевиче сохранится в наших сердцах, а его имя в истории велосипедного спорта России. Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Валентина Андреевича», – говорится в сообщении.