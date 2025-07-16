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Россиянин Матвей Яковлев взял бронзу на юниорском чемпионате Европы по велотреку

Россиянин Матвей Яковлев взял бронзу на юниорском чемпионате Европы по велотреку в португальской Анадии.

17-летний Яковлев финишировал третьим в скретче. Победил итальянец Джакопо Вендрамин, вторым стал ирландец  Максимилиан Фицджеральд.

Соревнования завершатся 20 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoюниорская сборная России
Матвей Яковлев
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