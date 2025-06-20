«Тур Швейцарии». 7-й этап. Гонщики проедут 207,3 км с тремя подъемами и набором высоты 3190 м
21 июня пройдет седьмой этап веломногодневки «Тур Швейцарии».
7-й этап
Нойхаузен-ам-Райнфалль – Эмметтен
207,3 км
Начало – 12:57 по московскому времени.
Общий зачет (после 6-го этапа)
1. Кевин Воклен (Франция, Arkea – B&B Hotels) – 24.22,34
2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Tudor Pro Cycling) – 0,29
3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,39
4. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) – 1,21
5. Леннард Кемна (Германия, Lidl – Trek) – 1,44
6. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 2,16
7. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,20
8. Пабло Кастрильо (Испания, Movistar) – 2,40
9. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 3,08
10. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 3,17...
20. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 12,31
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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