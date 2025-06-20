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Тур Швейцарии. 6-й этап. Гонщики проедут 186 км по маршруту с двумя категорийными подъемами

20 июня пройдет 6-й этап веломногодневки «Тур Швейцарии».

«Тур Швейцарии»

6-й этап

Кур – Нойхаузен-ам-Райнфалль

186,7 км

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Начало - 13:39 по московскому времени.

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Кевин Воклен (Франция, Arkea – B&B Hotels) – 20.12,10

2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Tudor Pro Cycling) – 0,29

3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,39

4. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) – 1,21

5. Леннард Кемна (Германия, Lidl – Trek) – 1,44

6. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 2,16

7. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,20

8. Пабло Кастрильо (Испания, Movistar) – 2,40

9. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 3,08

10. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 3,17...

20. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 11,55

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Илан ван Вильдер
Мэттью Ричителло
logoАлександр Власов
Жюлиан Алафилипп
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