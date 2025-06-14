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«Тур Швейцарии». 1-й этап. Гонщики проедут 129,4 км по маршруту с четырьмя категорийными подъемами

15 июня стартует веломногодневка «Тур Швейцарии».

«Тур Швейцарии»

1-й этап

Кюснахт – Кюснахт

129,4 км

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Начало – 15:33 по московскому времени.

Фавориты

Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG)

Марк Хирши (Швейцария, Tudor Pro Cycling)

Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL)

Нейлсон Паулесс (США, EF Education – EasyPost)

Арно де Ли (Бельгия, Lotto)

Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)

Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ)

Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana)

Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana)

Мауро Шмид (Швейцария, Jayco AlUla)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
велошоссе
Тур Швейцарии
результаты
Нейлсон Паулесс
Арно де Ли
Клеман Шампуссен
Мауро Шмид
Марк Хирши
Жоау Алмейда
Лоренцо Фортунато
Бен О'Коннор
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