«Тур Швейцарии». 1-й этап. Гонщики проедут 129,4 км по маршруту с четырьмя категорийными подъемами
15 июня стартует веломногодневка «Тур Швейцарии».
«Тур Швейцарии»
1-й этап
Кюснахт – Кюснахт
129,4 км
Начало – 15:33 по московскому времени.
Фавориты
Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG)
Марк Хирши (Швейцария, Tudor Pro Cycling)
Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL)
Нейлсон Паулесс (США, EF Education – EasyPost)
Арно де Ли (Бельгия, Lotto)
Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)
Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ)
Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana)
Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana)
Мауро Шмид (Швейцария, Jayco AlUla)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости