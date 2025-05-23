Российский велогонщик Петр Рикунов победил на многодневке в Китае
Российский велогонщик Петр Рикунов одержал победу в генеральной классификации многодневки Sanmenxia Along the Yellow River.
Соревнования проходили в Китае. Второе и третье места также заняли россияне – Тимофей Иванов и Андрей Степанов соответственно.
Все три спортсмена выступают за китайскую команду Chengdu DYC.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация велосипедного спорта России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости