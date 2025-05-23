Российский велогонщик Петр Рикунов победил на многодневке в Китае

Российский велогонщик Петр Рикунов одержал победу в генеральной классификации многодневки Sanmenxia Along the Yellow River.

Соревнования проходили в Китае. Второе и третье места также заняли россияне – Тимофей Иванов и Андрей Степанов соответственно.

Все три спортсмена выступают за китайскую команду Chengdu DYC.