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Российский велогонщик Петр Рикунов победил на многодневке в Китае

Российский велогонщик Петр Рикунов одержал победу в генеральной классификации многодневки Sanmenxia Along the Yellow River.

Соревнования проходили в Китае. Второе и третье места также заняли россияне – Тимофей Иванов и Андрей Степанов соответственно.

Все три спортсмена выступают за китайскую команду Chengdu DYC.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация велосипедного спорта России
Петр Рикунов
Тимофей Иванов
Андрей Степанов
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