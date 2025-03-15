Российский велогонщик Савекин получил перелом ключицы при падении на этапе Кубка наций в Турции
Об этом сообщил тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец.
Россияне участвуют в этапе Кубка наций, который проходит в турецкой Конье. 19-летний Савекин после падения продолжил гонку и в итоге финишировал на пятом месте.
«Состояние Ильи сейчас удовлетворительное, после обследования у него выявлен перелом ключицы. Вроде бы перелом без смещения, в ближайшее время после дополнительных консультаций с врачами будет решаться вопрос о необходимости проведения операции. Потому что есть определенные нюансы. Будем надеяться, что обойдется без операции.
Перелом ключицы в нашем виде спорта довольно обыденная травма. Если посчитать, сколько ключиц сломано у велосипедистов, то ни один вид не сравнится с нашим. Думаю, что он выбыл из строя ненадолго, у Ильи впереди длинный сезон.
Парень он молодой и перспективный, поэтому я думаю, что быстро восстановится и будет работать дальше. Он молодец, что боролся и закончил гонку пятым. Если бы травма была более серьезной, он из-за болевых ощущений не смог бы ее продолжить», – сказал Ковпанец.
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