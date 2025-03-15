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Российский велогонщик Савекин получил перелом ключицы при падении на этапе Кубка наций в Турции

Российский велотрекист Илья Савекин сломал ключицу на соревнованиях в Турции.

Об этом сообщил тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец.

Россияне участвуют в этапе Кубка наций, который проходит в турецкой Конье. 19-летний Савекин после падения продолжил гонку и в итоге финишировал на пятом месте.

«Состояние Ильи сейчас удовлетворительное, после обследования у него выявлен перелом ключицы. Вроде бы перелом без смещения, в ближайшее время после дополнительных консультаций с врачами будет решаться вопрос о необходимости проведения операции. Потому что есть определенные нюансы. Будем надеяться, что обойдется без операции.

Перелом ключицы в нашем виде спорта довольно обыденная травма. Если посчитать, сколько ключиц сломано у велосипедистов, то ни один вид не сравнится с нашим. Думаю, что он выбыл из строя ненадолго, у Ильи впереди длинный сезон.

Парень он молодой и перспективный, поэтому я думаю, что быстро восстановится и будет работать дальше. Он молодец, что боролся и закончил гонку пятым. Если бы травма была более серьезной, он из-за болевых ощущений не смог бы ее продолжить», – сказал Ковпанец. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: &laquo;Р-Спорт&raquo;
logoсборная России
Сергей Ковпанец
велотрек
Илья Савекин
Кубок наций
травмы
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