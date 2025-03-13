«Париж – Ницца». 6-й этап. Гонщики проедут 209,8 км по маршруту с тремя подъемами третьей категории
«Париж – Ницца»
6-й этап
Сен-Жюльен-ан-Сент-Альбан – Бер-л’Этан
209,8 км
Начало – 13:35 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 16.27,26
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 0,22
3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,36
4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,40
5. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 0,57
6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 0,33
7. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates – XRG) – 1,05
8. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) – 1,14
9. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana) – 1,22
10. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana) – 1,24...
73. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 22,21
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