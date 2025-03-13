0

«Париж – Ницца». 6-й этап. Гонщики проедут 209,8 км по маршруту с тремя подъемами третьей категории

14 марта пройдет шестой этап велогонки «Париж – Ницца».

«Париж – Ницца»

6-й этап 

Сен-Жюльен-ан-Сент-Альбан – Бер-л’Этан

209,8 км

Профиль/Карта

Начало – 13:35 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 16.27,26

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 0,22

3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,36

4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,40

5. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 0,57

6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 0,33

7. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates – XRG) – 1,05

8. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) – 1,14

9. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana) – 1,22

10. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana) – 1,24...

73. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 22,21

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
велошоссе
Париж - Ницца
результаты
logoАлександр Власов
Харольд Техада
Тимен Аренсман
Ленни Мартинес
Жоау Алмейда
logoЙонас Вингегор
Маттео Йоргенсон
Клеман Шампуссен
Флориан Липовиц
Брэндон Макналти
Маттиас Скельмосе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
«Париж – Ницца». 5-й этап. Мартинес победил, Йоргенсон финишировал 3-м и возглавил общий зачет, Власов – 65-й
4сегодня, 16:11
«Париж – Ницца». 4-й этап. Алмейда победил, Вингегор финишировал вторым и возглавил общий зачет, Скельмосе – 3-й
14вчера, 16:59
«Париж – Ницца». 3-й этап. Visma – Lease a Bike выиграла командную «разделку», Red Bull – BORA – hansgrohe с Власовым – 3-я
1211 марта, 16:54
Главные новости
«Париж – Ницца». 5-й этап. Мартинес победил, Йоргенсон финишировал 3-м и возглавил общий зачет, Власов – 65-й
4сегодня, 16:11
«Париж – Ницца». 4-й этап. Алмейда победил, Вингегор финишировал вторым и возглавил общий зачет, Скельмосе – 3-й
14вчера, 16:59
«Париж – Ницца». 3-й этап. Visma – Lease a Bike выиграла командную «разделку», Red Bull – BORA – hansgrohe с Власовым – 3-я
1211 марта, 16:54
Okko будет транслировать велоспорт, включая «Тур де Франс» и «Вуэльту»
411 марта, 06:01
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина получила нейтральный статус
10 марта, 06:28
Кандидат в президенты МОК Лапартьен о трансгендерах: «Даже если регулировать уровень тестостерона, это может повлиять на справедливый спорт»
25 марта, 13:46
Яна Бурлакова: «Нам с супругом нужно 150 тысяч в месяц. У нас большая ипотека, собака, которая очень много ест. И мы тоже очень много едим»
124 февраля, 06:54
Яна Бурлакова: «Хочу попасть на Олимпиаду, но это не сокровенная мечта. Если она не исполнится, то мир не рухнет, я не идеализирую»
23 февраля, 20:17
Лесникову выдвинули на пост технического делегата Европейского союза велосипедистов
21 февраля, 06:39
Яна Бурлакова: «Олимпийское золото – моя главная цель в карьере. Очень надеюсь, что в 2028-м вернусь из Лос-Анджелеса с медалью»
119 февраля, 10:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25
Неяскин и Адмакина одержали победы в хроно-гонках в финале Кубка России по BMX
3 ноября 2023, 19:22
Нидерландский велогонщик Марк Груневельд скончался в возрасте 20 лет
25 октября 2023, 10:10
Шесть членов сборной Свердловской области по велоспорту пострадали в ДТП с лесовозом
22 июля 2023, 14:18
17-летний велогонщик из Италии погиб после падения во время гонки Giro dell’Alta Austria
122 июля 2023, 12:50