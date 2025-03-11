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«Париж – Ницца». 3-й этап. Гонщики выступят в индивидуальной «разделке»

11 марта пройдет третий этап веломногодневки «Париж – Ницца».

«Париж – Ницца»

3-й этап

Маньи-Кур – Невер, Франция

28,4 км

Профиль/Карта

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Общий зачет (после второго этапа)

1. Тим Мерлир (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 7.43,12

2. Арно Демар (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,14

3. Эмильен Жаньер (Франция, TotalEnergies) – то же время

4. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike)

5. Хонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates – XRG)

6. Йонас Абрахамсен (Норвегия, Uno-X Mobility)

7. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek) – 0,16

8. Мик ван Дейк (Нидерланды, Red Bull – BORA – hansgrohe)

9. Альберто Дайнезе (Италия, Tudor Pro Cycling)

10. Магнус Шеффилд (США, INEOS Grenadiers) – 0,18

11. Аксель Зингл (Франция, Visma | Lease a Bike) – 0,20

12. Тимо Келих (Бельгия, Alpecin – Deceuninck) 

13. Евгений Федоров (Казахстан, XDS Astana)...

34. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Париж - Ницца
результаты
Хонатан Нарваэс
Йонас Абрахамсен
logoSports – Казахстан
Маттео Йоргенсон
Магнус Шеффилд
Мадс Педерсен
Эмильен Жаньер
logoАрно Демар
logoЕвгений Федоров
велошоссе
Тим Мерлир
logoАлександр Власов
Альберто Дайнезе
Аксель Зингл
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