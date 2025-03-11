«Париж – Ницца». 3-й этап. Гонщики выступят в индивидуальной «разделке»
3-й этап
Маньи-Кур – Невер, Франция
28,4 км
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после второго этапа)
1. Тим Мерлир (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 7.43,12
2. Арно Демар (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,14
3. Эмильен Жаньер (Франция, TotalEnergies) – то же время
4. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike)
5. Хонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates – XRG)
6. Йонас Абрахамсен (Норвегия, Uno-X Mobility)
7. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek) – 0,16
8. Мик ван Дейк (Нидерланды, Red Bull – BORA – hansgrohe)
9. Альберто Дайнезе (Италия, Tudor Pro Cycling)
10. Магнус Шеффилд (США, INEOS Grenadiers) – 0,18
11. Аксель Зингл (Франция, Visma | Lease a Bike) – 0,20
12. Тимо Келих (Бельгия, Alpecin – Deceuninck)
13. Евгений Федоров (Казахстан, XDS Astana)...
34. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
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