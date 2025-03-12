«Париж – Ницца». 4-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 3100 м и финишем в подъем первой категории
4-й этап
Виши – Ла Лож де Гард, Франция
163,4 км
Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Общий зачет (после третьего этапа)
1. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 8.13,52
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 0,06
3. Майкл Мэттьюс (Австралия, Jayco AlUla) – 0,21
4. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – то же время
5. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,31
6. Флориан Липовитц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
7. Мауро Шмид (Швейцария, Jayco AlUla)
8. Бен Цвихофф (Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,34
9. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 0,36
10. Магнус Шеффилд (США, INEOS Grenadiers) – 0,38
11. Тобиас Фосс (Норвегия, INEOS Grenadiers) – 0,39
12. Нейлсон Паулесс (США, EF Education – EasyPost) – 0,40
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