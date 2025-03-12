«Париж – Ницца». 4-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 3100 м и финишем в подъем первой категории

12 марта пройдет 4-й этап веломногодневки «Париж – Ницца».

«Париж – Ницца»

4-й этап

Виши – Ла Лож де Гард, Франция

163,4 км

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Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Общий зачет (после третьего этапа)

1. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 8.13,52

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 0,06

3. Майкл Мэттьюс (Австралия, Jayco AlUla) – 0,21

4. Бен О ’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – то же время

5. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,31

6. Флориан Липовитц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

7. Мауро Шмид (Швейцария, Jayco AlUla)

8. Бен Цвихофф (Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,34

9. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 0,36

10. Магнус Шеффилд (США, INEOS Grenadiers) – 0,38

11. Тобиас Фосс (Норвегия, INEOS Grenadiers) – 0,39

12. Нейлсон Паулесс (США, EF Education – EasyPost) – 0,40