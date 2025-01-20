«Нога была как футбольный мяч. Это самое тяжелое падение в моей карьере». Власов о травме на «Тур де Франс»

Александр Власов назвал падение на «Тур де Франс» самым тяжелым в карьере.

В прошлом году российский велогонщик, выступающий за команду Red Bull – BORA – hansgrohe, снялся с девятого этапа многодневки во Франции из-за перелома лодыжки.

– Несмотря на то что падать ты не хочешь, одно серьезное падение в прошедшем сезоне все-таки было – на девятом этапе «Тур де Франс». Как можно доехать этап с переломом лодыжки?

– Я даже не думал об этом, что лодыжка сломана. Поехал на адреналине, чувствовал дискомфорт, боль, но решил, что просто ушиб или вывихнул. Не скажу, что все было так плохо, маленький переломчик. Что это перелом, я понял, когда уже финишировал и снял велотуфлю – нога была как футбольный мяч. Это самое тяжелое падение в моей карьере, кстати, ранее только кожу обдирал, не более.

– То есть ты профессиональный велогонщик, который никогда не ломал ключицу?

– Да, только лодыжку. Нетипично для велогонщика, знаю, – ответил Власов .