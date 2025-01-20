Александр Власов заявил о возможном пропуске чемпионата мира по велошоссе.

Соревнования пройдут в Руанде в сентябре 2025 года.

– После «Тура» у тебя «Вуэльта», а вот затем, в конце сезона, маячит чемпионат мира в Руанде, где обещают суммарный набор высоты 5475 метров на 267,5 километра дистанции. Какие мысли?

– Пока не задумывался, да и ехать под нейтральным флагом тяжеловато. В Швейцарию на ЧМ-2024 я съездил, но там хотя бы было близко. Но Руанда... в плане логистики, организации на месте – мне кажется, это нереально. Так что Руанда почти на сто процентов мимо.

– Русских гонщиков в элите сейчас мало, в прошлом сезоне были ты и Глеб Сырица, в предстоящем Сырицу убрали в младшую команду «Астаны», но Bahrain Victorious подписали Романа Ермакова. Чувствуется одиночество?

– Я уже привык. Плюс в современном велоспорте времени поболтать на гонках остается все меньше и меньше. Но если что – есть казахи, ха-ха, – ответил россиянин Власов .