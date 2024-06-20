Составы всех команд на «Тур де Франс-2024»

Теги Тур де Франс велошоссе Jumbo – Visma Astana Qazaqstan Movistar EF Education-EasyPost Ineos Grenadiers (Sky) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (BMC Racing) AG2R Citroen Direct Energie Cofidis UAE Team Emirates (Lampre-Merida) Soudal Quick-Step Trek-Segafredo Groupama – FDJ DSM (Sunweb) Arkea - Samsic (Fortuneo-Vital Concept) Bora-Hansgrohe Bahrain Victorious Israel - Premier Tech BikeExchange (Mitchelton-Scott) Alpecin-Deceuninck Lotto Dstny Велоспорт

С 29 июня по 21 июля пройдет веломногодневка «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2024»

Составы команд

Visma – Lease a Bike: Йонас Вингегор (Дания), Вилко Кельдерман (Нидерланды), Маттео Йоргенсон (США), Сепп Кусс (США), Ваут ван Арт (Бельгия), Кристоф Лапорт (Франция), Ян Тратник (Словения), Тиш Бенот (Бельгия).

UAE Team Emirates:

INEOS Grenadiers:

Groupama – FDJ:

EF Education-EasyPost:

Soudal – Quick Step:

Bora-Hansgrohe:

Bahrain Victorious:

Lidl-Trek:

Decathlon – AG2R La Mondiale:

Alpecin-Deceuninck:

Intermarché – Wanty:

Cofidis:

Movistar:

dsm-firmenich:

Israel – Premier Tech:

Jayco AlUla: Саймон Йейтс (Великобритания), Дилан Груневеген (Нидерланды), Крис Харпер (Австралия), Майкл Мэттьюс (Австралия), Люк Дарбридж (Австралия), Лука Мезгец (Словения), Элмар Рейндерс (Нидерланды), Крис Юль-Йенсен (Дания).

Arkéa – B&B Hotels:

Lotto – Dstny:

Astana Qazaqstan:

Uno-X: Александр Кристофф (Норвегия), Магнус Корт Нильсен (Дания), Серен Вереншельд (Норвегия), Йоханнес Кулсет (Норвегия), Расмус Тиллер (Норвегия), Одд Кристиан Эйкинг (Норвегия), Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия), Йонас Абрахамсен (Норвегия).

TotalEnergies:

ПРИМЕЧАНИЕ: новость будет дополняться.

6 комментариев
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Ответ buFFon
пишите пожалуйста и на каких байках выступают команды..🙏
https://www.alpecincycling.com/fahrrad-technik-material/world-tour-teams-2024-raeder-profi/. Вот здесь...Листай вниз, там будет всё описано, с фото и видео..👌
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Виноград всё таки поедет..
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пишите пожалуйста и на каких байках выступают команды..🙏
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Ответ Cube Litening C:68X
Виноград всё таки поедет..
Доместиком у Эйтдебрукса ))
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Ответ Йенс Мустерманн
Доместиком у Эйтдебрукса ))
Эмираты всех декласируют, может Бора сможет что показать, и интересно будет глянуть на Ремко..😁👌
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