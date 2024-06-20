Составы всех команд на «Тур де Франс-2024»
С 29 июня по 21 июля пройдет веломногодневка «Тур де Франс».
«Тур де Франс-2024»
Составы команд
Visma – Lease a Bike: Йонас Вингегор (Дания), Вилко Кельдерман (Нидерланды), Маттео Йоргенсон (США), Сепп Кусс (США), Ваут ван Арт (Бельгия), Кристоф Лапорт (Франция), Ян Тратник (Словения), Тиш Бенот (Бельгия).
UAE Team Emirates:
INEOS Grenadiers:
Groupama – FDJ:
EF Education-EasyPost:
Soudal – Quick Step:
Bora-Hansgrohe:
Bahrain Victorious:
Lidl-Trek:
Decathlon – AG2R La Mondiale:
Alpecin-Deceuninck:
Intermarché – Wanty:
Cofidis:
Movistar:
dsm-firmenich:
Israel – Premier Tech:
Jayco AlUla: Саймон Йейтс (Великобритания), Дилан Груневеген (Нидерланды), Крис Харпер (Австралия), Майкл Мэттьюс (Австралия), Люк Дарбридж (Австралия), Лука Мезгец (Словения), Элмар Рейндерс (Нидерланды), Крис Юль-Йенсен (Дания).
Arkéa – B&B Hotels:
Lotto – Dstny:
Astana Qazaqstan:
Uno-X: Александр Кристофф (Норвегия), Магнус Корт Нильсен (Дания), Серен Вереншельд (Норвегия), Йоханнес Кулсет (Норвегия), Расмус Тиллер (Норвегия), Одд Кристиан Эйкинг (Норвегия), Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия), Йонас Абрахамсен (Норвегия).
TotalEnergies:
ПРИМЕЧАНИЕ: новость будет дополняться.